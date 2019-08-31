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В более 30 британских городах 31 августа проходят демонстрации против решения Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Таким образом выход страны из ЕС стал более вероятным без соглашения.

Тысячи людей вышли на акции протеста в Лондоне, Манчестере, Кембридже, Оксфорде, Белфасте и других городах, пишет BBC.

В Лондоне протестующие собираются на Даунинг-стрит, где расположен офис премьера, и в Вестминстере. Также в Вестминстере люди вышли на митинг в поддержку Бориса Джонсона.

28 августа Королева Великобритании согласилась на приостановление работы парламента. Таким образом выход Британии из ЕС стал более вероятным без соглашения.
ForUm

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