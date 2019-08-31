Тысячи людей вышли на акции протеста в Лондоне, Манчестере, Кембридже, Оксфорде, Белфасте и других городах, пишет BBC.
В Лондоне протестующие собираются на Даунинг-стрит, где расположен офис премьера, и в Вестминстере. Также в Вестминстере люди вышли на митинг в поддержку Бориса Джонсона.
28 августа Королева Великобритании согласилась на приостановление работы парламента. Таким образом выход Британии из ЕС стал более вероятным без соглашения.
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