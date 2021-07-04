Сборная Украины "всухую" проиграла Англии, пропустив четыре гола. После этого выступление сине-желтых на Евро-2020 завершено.

Британцы с первых минут взяли игру под контроль. Это вылилось в быстрый гол Харри Кейна на 4 минуте после разрезной передачи Рахима Стерлинга.

После гола ситуация на поле сильно не поменялась, хотя Украина почаще ходила вперед и складывалось ощущение, что в один момент Англия вполне может ошибиться в защите и украинские игроки этим воспользуются. Но в первом тайме этого не произошло и Англия выиграла его со счетом 1:0.

А второй тайм стал просто катастрофичным для Украины. Англия забила трижды в наши ворота, включая голы после стандартов.

В итоге Украина проиграла со счетом 0:4 и прекратила борьбу на Евро-2020.

В полуфинале Англия сыграет с Данией.

Украина — Англия 0:4

Голы: Кейн, 4, Магуайр, 46, Кейн, 50, Хендерсон, 63