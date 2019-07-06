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Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что иммигранты должны изучать английский язык.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Джонсон проводит предвыборную кампанию среди членов Консервативной партии и в субботу он заявил, что «в Британии слишком много частей страны, где английский не является родным языком».

Он также отметил, что готов рассмотреть «амнистию» для десятков тысяч людей, которые незаконно прибыли в Великобританию, но прожили в стране более 15 лет.

Последние опросы показывают, что  Джонсон с большим отрывом победит своего соперника Джереми Ханта в борьбе за пост лидера Консервативной партии и станет следующим премьер-министром Великобритании.

Новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 23 июля.

Напомним, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант стали финалистами выборов на должность главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Они прошли несколько раундов голосований, во время которых депутаты-консерваторы отсеивали кандидатов.

Один из претендентов заменит на посту лидера партии Терезу Мэй, которая вынуждена была уйти в отставку после того, как ей не удалось утвердить в парламенте соглашение о выходе из ЕС, согласованное в прошлом году с Брюсселем.
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