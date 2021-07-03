также в разделеОбщество
Зеленский пообщался со сборной Украины накануне матча с Англией 10
Россия провела боевые учения авиации над Черным морем 10
За сутки российские оккупанты 19 раз нарушали «тишину» на Донбассе 11
Зеленский призвал украинцев записать видео в поддержку сборной Украины 15
Украинские пограничники отреагировали на обвинения Лукашенко в «поставках оружия» 16
За сутки в Украине выявлено 700 новых случаев заболевания Covid-19 23
2 июля. Картина дня 14
В Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 третьей дозой 28
На Луганщине задержали бывшего боевика 12
В «Борисполе» задержали мужчину с бриллиантами на 2 млн в трусах 18
МИД: Блокирование Росгвардией доступа в Керченский пролив и Азовское море нарушает права Украины 24
Укрзализныця ускоряет поезд из Киева на азовский курорт 34
Витренко пошел в суд из-за предписания НАПК 13
Экс-прокурор, убивший двух людей в ДТП, пойдет под суд 30
СБУ разоблачила схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФ 16
Укрпочта временно прекратила доставку пчел 13
СБУ заблокировала груз «контрабандиста из списка СНБО» на 16 млн 20
Глава Минэкологии анонсировал резкое повышение налога на свалки 11

По состоянию на сегодня, 3 июля, в Украине более чем 2 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Полностью иммунизированных граждан более 800 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за минувшие сутки было привито 94547 украинцев. Одну дозу вакцины получили 37107 лиц, полностью иммунизированы - 57440 человек.

По информации ведомства, в течение суток работали:

559 мобильных бригад,

1410 пунктов прививания;

26 центров вакцинации.

В Минздраве проинформировали, что с начала прививочной кампании было вакцинировано 2 038 239 человек, из них получили 1 дозу вакцины - 2 038 237 украинцев, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 823 923 украинца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги