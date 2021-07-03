За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 705 человек, зафиксировано 36 летальных случаев, 1072 пациента выздоровели. За сутки проведено 43 004 тестирования на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 3 июля.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 696 человек.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев - 185/5961

Винницкая область - 11/4141

Волынская область - 6/765

Днепропетровская область - 49/2870

Донецкая область - 43/1872

Житомирская область - 23/1330

Закарпатская область - 11/23563

Запорожская область - 37/995

Ивано-Франковская область - 4/594

Киевская область - 48/1921

Кировоградская область - 6/733

Луганская область - 10/412

Львовская область - 29/2236

Николаевская область - 22/812

Одесская область - 38/1322

Полтавская область - 39/1761

Ровенская область - 11/1147

Сумская область - 21/1448

Тернопольская область - 5/313

Харьковская область - 31/1917

Херсонская область - 23/957

Хмельницкая область - 16/975

Черкасская область - 26/847

Черновицкая область - 6/376

Черниговская область - 14/839

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 237 202 человека, из них 2 170 656 выздоровели, летальных случаев - 52 460.

За последние сутки привито против ковида 94 547 человек. С начала вакцинальной кампании прививки получили 2 038 237 человек.