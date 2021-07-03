За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 705 человек, зафиксировано 36 летальных случаев, 1072 пациента выздоровели. За сутки проведено 43 004 тестирования на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 3 июля.
Днем ранее COVID-19 диагностировали у 696 человек.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
г. Киев - 185/5961
Винницкая область - 11/4141
Волынская область - 6/765
Днепропетровская область - 49/2870
Донецкая область - 43/1872
Житомирская область - 23/1330
Закарпатская область - 11/23563
Запорожская область - 37/995
Ивано-Франковская область - 4/594
Киевская область - 48/1921
Кировоградская область - 6/733
Луганская область - 10/412
Львовская область - 29/2236
Николаевская область - 22/812
Одесская область - 38/1322
Полтавская область - 39/1761
Ровенская область - 11/1147
Сумская область - 21/1448
Тернопольская область - 5/313
Харьковская область - 31/1917
Херсонская область - 23/957
Хмельницкая область - 16/975
Черкасская область - 26/847
Черновицкая область - 6/376
Черниговская область - 14/839
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 237 202 человека, из них 2 170 656 выздоровели, летальных случаев - 52 460.
За последние сутки привито против ковида 94 547 человек. С начала вакцинальной кампании прививки получили 2 038 237 человек.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время