Штамм коронавируса индийского происхождения Дельта обнаружен в 98 странах и быстро распространяется, сообщила в пятницу, 2 июля, пресс-служба ООН со ссылкой на брифинг главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Гебрейесус подчеркнул, что вариант инфекции Дельта опасен и продолжает видоизменяться. Именно поэтому это требует "постоянной оценки и тщательной корректировки мер общественного здравоохранения".

Кроме того, как спрогнозировала главная эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове, известные штаммы COVID-19 "продолжат развиваться, появится еще больше мутаций, и некоторые из них будут вызывать опасения".

В связи с этим глава ВОЗ призвал правительства увеличить темпы вакцинации и усилить меры общественного здравоохранения.

Напомним, в Johnson&Johnson заявили, что их вакцина защищает от штамма «Дельта».