Прививка одноразовой вакциной компании Johnson & Johnson защищает от штамма коронавируса Delta, обнаруженного впервые в Индии.

Об этом заявила компания, опираясь на предварительные результаты исследований, передает Укринформ со ссылкой на АВС News.

Отмечается, что специалисты компании во время лабораторного эксперимента проанализировали кровь 10 человек, привитых вакциной Johnson & Johnson, и проверили ее против нескольких вариантов, включая Delta.

В результате эксперты пришли к выводу, что вакцина работает против новых вариантов, на которые указывают так называемые «титры нейтрализующих антител» и другие признаки ответа иммунной системы.

«Недавно объявленные исследования подтверждают способность вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 защищать здоровье людей во всем мире», - сказал заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson & Johnson доктор Пол Стоффельс.

Некоторые эксперты ранее заявляли, что вакцина Johnson & Johnson, которая, в отличие от других, включает только одну дозу, может быть неэффективной против более опасного штамма Delta.

«Мы обнаружили, что вакцина J & J индуцирует нейтрализующие антитела. Я бы сказал, что это обнадеживает», - сказал доктор Дэн Баруш, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в медицинском центре Бет Исраэль Дьяконисса, который помогал провести исследования.

Баруш добавил, что привитые вакциной Johnson & Johnson имели стабильный ответ иммунной системы до восьми месяцев наблюдения.

По его словам, данное исследование дает полезные подсказки, полученные в результате лабораторных экспериментов, а не реальные доказательства, полученные от тысяч людей.

«Наши результаты показывают, что одноразовая инъекция вакцины J & J повышает устойчивые уровни нейтрализующих антител против Delta-варианта. Наше исследование не демонстрирует клиническую защиту», - сказал он.