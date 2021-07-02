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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в настоящее время Минздрав изучает возможность введения прививки третьей дозой (усиливающей) вакцины от COVID-19 через полгода после вакцинации двумя дозами, передает УНИАН.

По словам главного санврача, сейчас есть две стратегии повторной вакцинации от COVID-19.

«Первая - когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная или усиливающая, и вторая тактика - когда ревакцинация, то есть повторная вакцинация, делается через год», - рассказал он.

Кузин отметил, что пока финальное решение, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации, в Минздраве еще не принято.

«Поэтому мы сейчас изучаем исследования и примем решение, будет ли это бустерная доза или ревакцинация», - отметил главный санврач.

 
ForUm

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