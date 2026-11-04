Перші результати виборів в США: демократи поки наступають одразу на двох фронтах

На проміжних виборах до Конгресу США Демократична партія досягла перших значних успіхів. Демократи відібрали у республіканців місця в Сенаті від Північної та Південної Кароліни, а також, за попередніми прогнозами, можуть повернути контроль над Палатою представників.

Наразі республіканці мають 53 місця в Сенаті, демократи — 47. Для отримання більшості демократам необхідно здобути щонайменше чотири додаткові мандати, не втративши власних. Дві важливі перемоги вони вже записали на свій рахунок.

У Північній Кароліні колишній губернатор-демократ Рой Купер переміг республіканця Майкла Вотлі, якого підтримував президент США Дональд Трамп. Купер займе місце республіканця Тома Тілліса, який не балотувався на переобрання. Демократи не перемагали на виборах до Сенату від цього штату з 2008 року.

У Південній Кароліні демократка Енні Андрюс випередила республіканку Дарлін Грем, яка тимчасово обіймала місце покійного Ліндсі Грема. Андрюс стане першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату. Востаннє представник Демократичної партії перемагав тут на сенатських виборах у 1998 році.

Водночас демократи змогли зберегти низку своїх позицій. CNN оголосив про перемогу сенатора Джона Оссоффа в Джорджії, а Associated Press — про перемогу кандидата від Демократичної партії в Нью-Гемпширі.

Подальша боротьба за контроль над Сенатом розгортається у семи штатах: Айові, Алясці, Канзасі, Мені, Мічигані, Огайо та Техасі. За оцінками ЗМІ, демократи мають перспективи перемоги в Техасі, Огайо та Канзасі.

За попередніми результатами підрахунку голосів, у Техасі демократ Джеймс Таларіко отримує 59,4% проти 39,1% у республіканця Кена Пакстона. В Огайо демократ Шеррод Браун випереджає республіканця Джона Гастеда — 49% проти 46,4%.

У Мічигані демократ Абдул Ель-Саєд має 55,1% голосів, тоді як республіканець Майк Роджерс — 43,3%. У штаті Мен демократ Трой Джексон випереджає республіканку Сьюзен Коллінз із результатом 50,2% проти 49,7%.

Остаточних переможців у цих перегонах поки не оголосили. Особливе значення для демократів має Мічиган, де вони намагаються втримати своє місце.

Водночас серйозні зміни можуть відбутися і в Палаті представників. Там переобирають усі 435 місць, а для отримання більшості необхідно здобути щонайменше 218 мандатів. Оскільки республіканці мають лише незначну перевагу, демократам достатньо відібрати в них три місця.

За прогнозом CNBC, Демократична партія повертає собі більшість у нижній палаті Конгресу. За даними CNN, демократи вже відібрали у республіканців щонайменше п'ять округів. Серед них — 11-й округ Північної Кароліни та 6-й округ Кентуккі. Крім того, демократам вдалося втримати три округи у Флориді, межі яких республіканці змінили, розраховуючи отримати там перевагу.

На губернаторських виборах демократи також утримують свої позиції. CNN оголосив про перемогу Джоша Шапіро в Пенсильванії та Джей Бі Прицкера в Іллінойсі. Останній став першим демократом, якого тричі обрали губернатором цього штату.

Якщо попередні прогнози підтвердяться, республіканці можуть втратити контроль над обома палатами Конгресу США.

Водночас результати залишаються попередніми: підрахунок голосів у низці штатів триває, а остаточні підсумки голосування мають бути затверджені пізніше.

Як повідомляло раніше ForUa, демократичні чвари можуть залишити Сенат США під контролем прибічників Трампа.