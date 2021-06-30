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Германия вывела из Афганистана последних своих военных, завершив 20-летнюю миссию.

Об этом сообщает DPA, пишет «Европейская правда».

По информации агентства, последние немецкие военные вылетели с территории страны во вторник 29 июня, самолет должен был прибыть в Германию в среду.

До начала вывода сил, контингент ФРГ в Афганистане насчитывал 1100 военных.

«После почти 20 лет этой миссии, сегодня вечером последние из солдат Бундесвера покинули Афганистан. Завершается целая глава истории», - прокомментировала министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

За время миссии в Афганистане погибли 59 немецких военных.

Напомним, члены НАТО согласились завершить свою миссию в Афганистане, которая насчитывает 9600 человек, после того, как президент США Джо Байден анонсировал вывод американских военных из Афганистана и призвал положить конец самой длительной войне Вашингтона.

США и НАТО начали выводить свои войска из страны в конце апреля 2021 года.

 
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