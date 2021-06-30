За сутки 29 июня в Украине зафиксировано 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 360 человек, летальных случаев – 40, выздоровели 2294 человека.
За сутки протестировано методом ПЦР - 22511 человек, методом ИФА - 9581, экспресс-тестами - 13702 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2235096 человек, выздоровели – 2166668, летальных случаев - 52 340, проведено 10840333 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
Напомним, за сутки 28 июня 2021 в Украине было зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19.
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