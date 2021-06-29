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За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 322 человека;
  • летальных случаев - 5;
  • выздоровели - 582 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 10930 человек,
  • методом ИФА - 1463 лица,
  • экспресс-тестами - 4282 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2234463 человека;
  • выздоровели - 2164374;
  • летальных случаев - 52 300;
  • проведения ПЦР-тестов - 10817822.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) областях.
ForUm

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