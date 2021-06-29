За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 322 человека;
- летальных случаев - 5;
- выздоровели - 582 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 10930 человек,
- методом ИФА - 1463 лица,
- экспресс-тестами - 4282 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2234463 человека;
- выздоровели - 2164374;
- летальных случаев - 52 300;
- проведения ПЦР-тестов - 10817822.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) областях.
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