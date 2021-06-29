Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах, генерал-лейтенант Игорь Романенко не исключает, что после прохода британского эсминца Defender украинские судна вместе с кораблями НАТО тоже могут совершить проход в водах временно оккупированного украинского Крыма, передает УНИАН.

В частности, по словам Романенко, проходом возле мыса Фиолент британского эсминца Defender Украина и ее союзники дают понять, что не смирятся с тем, что РФ хочет превратить Азовское и Черное моря во внутренние озера и ограничить деятельность наших судов.

«РФ будет получать соответствующее противодействие. Это правильно, россияне понимают только силу», - подчеркнул генерал.

Романенко выразил уверенность, что британцы правильно действуют в ответ на подходы «петербургской шпаны». «Путин ранее давал рекомендации по дракам — когда становится понятно, что без драки не обойтись, то нужно бить первым, и он это делает. В его подходах петербургской шпаны есть смысл. Мы знаем, что они будут так действовать, и нам и нашим союзникам нужно адекватно себя вести. Они расценивают вежливое поведение, как слабость, сразу РФ наращивает силы и переходит к хамству, которое необходимо сразу пресекать», - уверен генерал.

Отвечая на вопрос, могут ли украинские корабли вместе с кораблями стран НАТО тоже выбрать ближайший путь из порта Одессы в Батуми возле мыса временно оккупированного Крыма Фиолент, Романенко сказал: «В принципе, да... но нужно понимать последствия и задачи. Британцы это сделали. Потому что у них свои подходы, они сейчас укрепляются, поскольку вышли из ЕС, они переформатируют восприятие себя в мире».

Также Романенко отметил, что с 28 июня проходят масштабные учения «Си Бриз-2021», в которых впервые участвует 32 страны со всех континентов. «Украина решает организационные вопросы, американцы помогают с финансированием. Россияне просили не проводить эти учения, но США на это не пошли», - подчеркнул генерал.

Романенко напомнил, что перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина два боевых американских корабля направлялись в Черное море. «Путин попросил Байдена, чтобы корабли не заходили, и, чтобы не сорвать переговоры, Байден на это пошел. Но встреча уже прошла — стороны определились, высказались и поэтому второй раз идти навстречу Путину и РФ никто не будет», - добавил он.

Поэтому, по словам генерала, учения «Си Бриз-2021» начались планово и широкомасштабно. «Будут ли во время учений корабли заходить во временно оккупированные воды — это вопрос. Британцы уже показали отработку этих действий. Россиянам сложно для 32 кораблей, которые принимают участие в учениях, направить свои силы, чтобы сопровождать. Все это для них – очень большая нагрузка, они это понимают, они с этим не справятся. Но это их головная боль», - резюмировал Романенко.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.