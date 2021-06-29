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Европейский суд по правам человека назначил на 24 ноября слушания по делу Украины и Нидерландов против России по агрессии на Донбассе.

Как сообщает «Европейская правда», дата слушания анонсирована на сайте ЕСПЧ.

«Заседание Большой палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 года», - говорится в расписании.

Эти дела касаются событий на Востоке Украины, включая катастрофу рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», который был сбит в июле 2014 года пророссийскими боевиками.

Напомним, 10 июля 2020 года стало известно, что Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ из-за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

В ноябре 2020 ЕСПЧ решил присоединить к делу «Украина против России» по Донбасса еще две, одна из которых касается сбитого малайзийского авиалайнера рейса МН17.

 
ForUm

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