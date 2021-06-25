Проведение саммита ЕС-Россия было бы преждевременным шагом, подарком для российского президента Владимира Путина. Об этом в Брюсселе заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ со ссылкой на TVN24.

«Европейский совет отбросил предложение в определенной степени перезагрузить отношения с Россией и организовать встречу на высшем уровне без прекращения агрессивной, провокационной политики России в отношении ближайших соседей и стран ЕС», - заявил Моравецкий.

Он отметил, что Франция и Германия предложили провести саммит ЕС-Россия, но многие другие лидеры, в частности Польши, стран Балтии и других считают, что такая встреча была бы «сильно преждевременной».

«Сегодня это была бы своего рода награда для президента России за его последовательную, но, к сожалению, агрессивную политику провоцирования соседей, различного рода атак», - подчеркнул польский премьер.

Он признал, что дискуссия на тему России поделила страны ЕС. Однако Варшава решительно отбросила предложение Берлина, поскольку это было бы своеобразным одобрением действий президента Путина, а не наказанием за агрессивную политику.

Моравецкий отметил, что Европейский совет осудил хакерские атаки на страны ЕС, в частности Польшу и Ирландию.

По его словам, во время разговоров с генсеком ООН Антонио Гутеррешем и другими лидерами он подчеркнул, что хакерские атаки с территории РФ должны быть немедленно прекращены. По его убеждению, эти атаки имеют целью дестабилизировать и ослабить ЕС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС. Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести «требовательный диалог» с Россией, «чтобы защищать наши интересы как европейцев».

В то же время лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.