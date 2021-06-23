Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о внесении российского артиста Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Отмечается, что в соответствии со статьей 15 закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, 11 июня 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича.

Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 Киркорова Филиппа Бедросовича включили в данный перечень.

В министерстве подчеркнули, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделена.

Министерство осуществляет обнародование перечня и обновления. Сведения в перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике «ООС» подрубрике «Информация».