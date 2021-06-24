В Киеве за минувшие сутки обнаружили 223 больных коронавирусом. Впервые за много времени летальных случаев за сутки в столице нет. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5185 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 834», - сообщил Кличко.

Заболела 121 женщина в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пять мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусом, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 605 человек. В общем коронавирус преодолели 203 547 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 54, в Днепровском - 41 и в Оболонском районе - 30 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.