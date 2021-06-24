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За сутки 23 июня 2021 в Украине зафиксировано 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-слжуба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 559 человек, летальных случаев – 58, выздоровел 2471 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР - 22496 человек, методом ИФА - 11418, экспресс-тестами - 20429 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2231914 человек, выздоровели – 2157732, летальных случаев - 52 18, проведено 10739672 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Напомним, за сутки 22 июня 2021 в Украине было зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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