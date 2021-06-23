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Отбор нового пресс-секретаря для президента Владимира Зеленского уже на финальном этапе. Решение может быть принято сегодня-завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

«Выбор между Александром Бондаренко и Сергеем Никифоровым. Гораздо больше шансов у Никифорова», - уточнил собеседник.

Отметим, журналист Сергей Никифоров на сегодня работает ведущим новостей на общенациональном канале «Украина 24». Александр Бондаренко был ведущим политической программы «Точка зрения» на «Громадському радіо», работал в украинской службе ВВС, а также на телеканале «Украина».

Напомним, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
ForUm

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