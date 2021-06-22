Правительство Украины не планирует добиваться национализации завода по производству авиадвигателей «Мотор Сич», сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает Uaprom.info.

По его словам, речь идет скорее об установлении контроля со стороны государства.

«Мы не говорим про национализацию. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием», - сказал Уруский.

По словам Уруского, для установления контроля над предприятием государство может войти в его капитал.

«Я думаю, что будет проведена докапитализация «Мотор Сичи», и в конечном итоге контрольный пакет акций будет у государства», - сказал он и добавил: «Это все пока в стадии обсуждения и анализа».

При этом вице-премьер высказал сомнение на счет участия государственного концерна «Укроборонпром» в управлении заводом, ссылаясь на то, что он сам находится в стадии трансформации.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор Сич» в государственную собственность. 23 марта президент Владимир Зеленский ввел это решение в действие.

Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО «Мотор Сич». Имущество передано АРМА.