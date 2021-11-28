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Запорожское предприятие "Мотор Сич" начнет производство новых композитных пассажирских вертолетов из европейских материалов, рассчитанный на 8 посадочных мест.

Как пишет РБК-Украина, об этом президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев рассказал в комментарии FED.

В рамках форума "Большое строительство: авиация и туризм" в международном аэропорту "Борисполь" от предприятия были представлены военные и санитарные вертолеты, композитные лопасти и другие комплектующие отечественного производства.

Как отметил Богуслаев, генеральный конструктор по созданию и модернизации вертолетной техники, в Украине появилась вертолетная индустрия, и "раньше этого не было".

На "Мотор Сич" построили линию на 60 вертолетов в год.

"Сейчас делаем 20. Будут заказы, будем делать 60", - говорит руководитель предприятия.

По словам Богуслаева, сейчас вертолеты - уже не роскошь, но уже необходимость.

"Сейчас открываем цех по производству фюзеляжей. Следующий этап - это пассажирский вертолет, абсолютно композитный, из европейских материалов, на 8 человек", - рассказал он и добавил, что есть и перспективы, и спрос.

На форуме от предприятия также презентовали санитарный вертолет Ми-2МСБ-1, оснащенный европейским оборудованием и способный транспортировать больного в любом состоянии.

"Вертолеты наполовину композитные: композитные лопасти, стеклянная кабина, она полностью цифровая внутри - все произведено украинскими конструкторами, сертифицировано", - рассказал Богуслаев.

На такие вертолеты от государства есть заказ на 25 штук, и в 2022-м предприятие должно сделать 10.

Также были представлены композитные лопасти и легкий ударный вертолет для военных, модернизированный 8МСБ-В.
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