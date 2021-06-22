За сутки 21 июня в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 318 человек, летальных случаев – 21, выздоровели 829 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 11881 человек, методом ИФА - 1448 человек,
экспресс-тестами - 4100 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2230142 человека, выздоровели – 2152969, летальных случаев - 52 053, проведено 10690896 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
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