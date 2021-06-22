Из-за селевых потоков пляжи Ялты нуждаются в уборке и дезинфекции, само море загрязнено, пишет РБК.



Купаться в Черном море в акватории Ялты будет нельзя еще как минимум три дня.



«Купание в море категорически запрещено — трое суток как минимум», — говорится в сообщении.



«Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях, из-за мощных ливней, свалки просто смыло в море», - отметил бывший глава Государственной экологической инспекции, член правления ОО «Офис окружающей среды» Егор Фирсов.

«Этот случай - красноречивая иллюстрация семилетней оккупации Крыма Россией. Безответственность и равнодушие - это именно то, что отличает нынешнее положение полуострова», - добавил он.

Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, травмы получили 18 человек, один человек погиб, еще один пропал без вести - женщина 1961 года.