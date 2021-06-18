Один человек погиб во время сильного ливня в Ялте, сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Ялте - погибший 1995 года рождения. Его унесло потоком», - сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на заявление Аксенова, сделанное на заседании оперативного штаба, передает Интерфакс.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, был введен режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм. В Ялте реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт, объявлен режим ЧС. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуировали 50 человек, травмы получили восемь человек. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.