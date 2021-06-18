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Подача воды приостановлена в Ялте, которую накрыл циклон. Вода стала мутной после ливней и схода селей, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

В пресс-релизе отмечается, что водоснабжение восстановят, когда качество воды улучшится, передает Интерфакс.

Пока же планируется организовать подвоз питьевой воды. Ранее оккупационные власти Ялты просили жителей региона и туристов сделать запасы воды.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на 18 июня сильный дождь начался на южном берегу, за сутки также выпала двухмесячная норма. В Ялте две реки вышли из берегов, подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины, остановлены троллейбусы и некоторые автобусы. Въезд в город закрыт. Развернуты пункты обогрева, спасатели эвакуируют жителей и туристов с затопленных зон. Введен режим ЧС.

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра. В ряде курортных регионов юга и юго-востока Крыма возможен сход селей.
ForUm

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