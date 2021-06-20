За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 479 человек, зафиксировано 24 летальных исхода, 755 пациентов выздоровели. В общем сделали 25 337 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 20 июня.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 852 человек. Количество тех, кто выздоровел в сутки, значительно превышает количество больных.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 202 случая;

Винницкая область — 13 случаев;

Волынская область — 32 случая;

Днепропетровская область — 44 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 20 случаев;

Закарпатская область — 15 случаев;

Запорожская область — 42 случая;

Ивано-Франковская область — 11 случаев;

Киевская область — 41 случай;

Кировоградская область — 10 случаев;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 61 случай;

Николаевская область — 44 случая;

Одесская область — 33 случая;

Полтавская область — 21 случай;

Ровенская область — 21 случай;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 63 случая;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 26 случаев;

Черновицкая область — 24 случая;

Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 229 523 человека, из них 2 151 463 выздоровели, летальных случаев — 52 016.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. В красной, оранжевой и желтой зонах не осталось ни одного региона — все перешли в зеленую.

Напомним, более 2 млн украинцев сделали прививки от коронавируса.