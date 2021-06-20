За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 479 человек, зафиксировано 24 летальных исхода, 755 пациентов выздоровели. В общем сделали 25 337 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 20 июня.
Днем ранее COVID-19 диагностировали у 852 человек. Количество тех, кто выздоровел в сутки, значительно превышает количество больных.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 202 случая;
Винницкая область — 13 случаев;
Волынская область — 32 случая;
Днепропетровская область — 44 случая;
Донецкая область — 23 случая;
Житомирская область — 20 случаев;
Закарпатская область — 15 случаев;
Запорожская область — 42 случая;
Ивано-Франковская область — 11 случаев;
Киевская область — 41 случай;
Кировоградская область — 10 случаев;
Луганская область — 9 случаев;
Львовская область — 61 случай;
Николаевская область — 44 случая;
Одесская область — 33 случая;
Полтавская область — 21 случай;
Ровенская область — 21 случай;
Сумская область — 19 случаев;
Тернопольская область — 6 случаев;
Харьковская область — 63 случая;
Херсонская область — 30 случаев;
Хмельницкая область — 32 случая;
Черкасская область — 26 случаев;
Черновицкая область — 24 случая;
Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 229 523 человека, из них 2 151 463 выздоровели, летальных случаев — 52 016.
В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. В красной, оранжевой и желтой зонах не осталось ни одного региона — все перешли в зеленую.
Напомним, более 2 млн украинцев сделали прививки от коронавируса.
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