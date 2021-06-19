В Украине с начала вакцинальной кампании сделали 2 056 499 прививок против коронавируса. Всего привито 1 700 711 человек.
Так, одну дозу получили 1 700 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 355 790 человек.
За минувшие сутки, 18 июня, было сделано 67 101 прививок. Первой дозой - 48 656 человек, полностью иммунизированы -18 445 человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве власти рассматривают возможность организации работы Центра вакцинации от коронавируса в будние дни.
Напомним, за сутки в Украине новых 852 COVID-случая.
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