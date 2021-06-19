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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Для этого у Лондона должна появиться "политическая воля".

Слова Пескова цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря Путина, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна.

«Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», - сказал Песков.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что встреча британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина возможна, если Москва прекратит свою "злонамеренную деятельность" против Великобритании и ее союзников.

Напомним, британцы назвали условие встречи Джонсона и Путина.
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