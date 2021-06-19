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Встреча британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента РФ Владимира Путина возможна, если Москва прекратит свою «злонамеренную деятельность» против Великобритании и ее союзников.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

«Борис Джонсон открыт для встреч с кем угодно, когда необходимо сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Россией, очевидно, придет, и мы на это надеемся, но это произойдет в результате определенных действий (со стороны Москвы - ред.)», - сказал Уоллес.

По его словам, сегодня Россия продолжает свою "злонамеренную деятельность" и саммит на высшем уровне между Великобританией и РФ возможен, если российский президент продемонстрирует положительные изменения в своем поведении.

«Крым по-прежнему незаконно оккупирован в Украине, и есть еще кое-что, что нужно решить», - добавил министр.

Среди проблемных вопросов, которые нужно решить с Москвой, министр выделил отравление семьи Скрипалей в Солсбери, покушение и арест российского оппозиционера Алексея Навального, принудительную посадку властями Беларуси гражданского самолета компании Ryanair в Минске и задержание блогера Романа Протасевича.

При этом Уоллес отметил, что западные страны не хотят постоянных трений с Россией. «Это никому не интересно», - сказал он.

Уоллес добавил, что любые улучшения в отношениях с Россией, включая снятие санкций, могут последовать после того, как Россия будет уважать "суверенитет других людей и международное верховенство права».

Британский министр назвал прошедшую в Женеве встречу президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным "действительно позитивным началом" в улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в швейцарской Женеве.
ForUm

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