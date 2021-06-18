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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что приветствует твердые слова президента США Джо Байдена во время его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным и, что пришло время заставить Россию вывести свои силы из Украины.

Эти переговоры, сказал Кулеба в интервью агентству Reuters, не вызывали у Украины никаких беспокойств. «Этот саммит показал, что Америка вернулась, и теперь пришло время заставить Россию отойти из Украины», - сказал он, передает Радио Свобода.

«Президент Путин не увидел ... никаких приглашений США поторговаться по Украине. И это важно, потому что мы договорились с США, что не будет никаких сделок по Украине без Украины, и Америка сдержала свое слово», - подчеркнул министр.

Кулеба также обратил внимание, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, и добавил, что Украина усиливает «словесный давление» на НАТО относительно своего вступления, потому что, воюя с российскими гибридными силами на востоке страны, остается в «вакууме безопасности» и это заставляет Украину «быть активной и настойчивой».

Напомним, 16 июня состоялась первая встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, которая прошла в Женеве по инициативе главы Белого дома.

Байден подтвердил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве был обсужден украинский вопрос, и Соединенные Штаты заявили о непоколебимой поддержке Украины на фоне агрессии РФ.

 
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