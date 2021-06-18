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За минувшие сутки 17 июня в Украине зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 585 человек, летальных случаев – 50, выздоровели 2312 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 25888 человек, методом ИФА - 9342, экспресс-тестами - 15969 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2228192 человека, выздоровели – 2147972, летальных случаев - 51 952, проведено 10629744 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Напомним, по состоянию на утро 17 июня 2021 в Украине было зафиксировано 1188 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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