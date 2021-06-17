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17 июня 2021 в Украине зафиксировано 1188 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован - 601 человек;
  • летальных случаев - 55;
  • выздоровели - 4682 человека;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 27036 человек,
  • методом ИФА - 10538 человек,
  • экспресс-тестами - 17722 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2227225 человек;
  • выздоровели - 2145660 человек;
  • летальных случаев - 51 902;
  • проведения ПЦР-тестов - 10603856.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
ForUm

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