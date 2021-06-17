17 июня 2021 в Украине зафиксировано 1188 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован - 601 человек;
- летальных случаев - 55;
- выздоровели - 4682 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 27036 человек,
- методом ИФА - 10538 человек,
- экспресс-тестами - 17722 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2227225 человек;
- выздоровели - 2145660 человек;
- летальных случаев - 51 902;
- проведения ПЦР-тестов - 10603856.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.
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