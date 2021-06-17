Сотрудники ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях Коммунальной корпорации «Киевавтодор», в рамках уголовного производства начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен (ч.3 ст. 212 УК Украины), сообщает пресс-служба ГФС.

Установлено, что одно из обществ, за 2019-2020 года по заказу КК «Киевавтодор» осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в Киеве. Стоимость работ на одном из путепроводов составляет более 400 млн гривен.

Указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК «Киевавтодор», отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

На основании постановления суда по адресу офисных помещений КК «Киевавтодор», начаты обыски с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

«Органы местного самоуправления, малый, средний и крупный бизнес, должны работать исключительно в рамках закона. Использование различных схем, в том числе умышленное завышение реальной стоимости работ или услуг, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением, все это вредит интересам общества и государства в целом. Наведение порядка в финансах столицы, станет примером для эффективной деятельности других регионов. Эффективная экономика - сильная и крепкое государство», - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» основана на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчиняются исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

13 мая ГФС обыскала киевский метрополитен и Киевпастранс.