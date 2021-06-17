Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение, заключенное между прокурором САП и бывшей начальницей департамента Государственной фискальной службы Украины и признала ее виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

На основании соглашения о признании виновности от 15.06.2021 суд назначил экс-чиновнице наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, сообщила пресс-служба ВАКС.

Согласно ч. 2, 3 ст. 75 УК Украины суд освободил обвиняемую от наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определил испытательный срок продолжительностью 2 года.

Коллегия судей также удовлетворила ходатайство защитника и отменила меру пресечения в виде залога, примененную ранее. Средства, уплаченные в качестве залога, будут возвращены залогодателям после вступления приговора в законную силу.

Согласно решению суда, бывшая начальница департамента ГФС обязана: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства об изменении места жительства, работы или учебы.

Приговор может быть обжалован по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 394 УПК Украины, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

По версии стороны обвинения, экс-чиновница ГФС, действуя умышленно, из корыстных побуждений в интересах экс-министра экологии, вошла в сговор с группой лиц с целью обеспечения предоставление неправомерной выгоды руководству САП и НАБУ за якобы закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии. 12 июня 2020 правоохранительные органы задокументировали попытку предоставление неправомерной выгоды руководству антикоррупционных органов в размере 5 млн долларов США.

Взятку давали за закрытие дела относительно «Бурисмы» (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского (5 млн предусматривались непосредственно за закрытие дела и 1 млн долл. США - за «консультационные услуги» посреднику). В этом деле были задержаны трое.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.