Борьба с олигархами является ключевым элементом на пути Украины к вступлению в НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе конференции на тему «Противодействие влиянию олигархов» в рамках Всеукраинского Форума «Украина 30. Экономика без олигархов», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он отметил, что благодаря усилиям президента Владимира Зеленского был запущен процесс деолигархизации нашей страны.

По словам секретаря СНБО, после приобретения Украиной независимости олигархические группы, которые сформировались в государстве, все больше влияли на экономику, использовали все мощные инструменты для расширения своего влияния на политикум, и сейчас «эти вещи не дают возможности нашей стране развиваться».

Данилов отметил, что деолигархизация является ключевым элементом на пути к евроатлантической интеграции Украины. «Когда мы читаем Конституцию - у нас есть стремление стать полноправным членом НАТО, - подчеркнул он. - Но если будет оставаться олигархическая экономика и коррупционная составляющая, как ее неотъемлемая часть, мы никогда не войдем в НАТО».

В этом контексте, отметил Данилов, борьба с олигархами - это «фундаментальная вещь», ведь «вступление в НАТО - это один из важных залогов нашей независимости».

Принятие внесенного главой государства закона о деолигархизации, по мнению секретаря СНБО, ускорит движение Украины в Европу и членства в НАТО.

Данилов также отметил, что Зеленский «первым решился сделать это публично», чтобы «вся страна знала имена людей, которые имеют статус олигархов».

Теперь, по мнению Секретаря СНБО, качество процесса деолигархизации будет зависеть от народных депутатов. «У меня большое желание, чтобы депутаты ответственно отнеслись к этому закону. За депутатским корпусом - следующий шаг на пути борьбы с этой болезнью», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.