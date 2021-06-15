также в разделеПолитика
МВФ проанализирует закон о налоговой амнистии 9
Хербст: США могли похоронить «Северный поток-2» еще полгода назад 17
Глава НАПК отрицает влияние США на требование отменить назначение Витренко 12
СМИ: В ОП обсуждают возможность увольнения Авакова 18
Кандидат в канцлеры ФРГ: «Северный поток-2» не должен стать средством шантажа Украины 13
Москаль: Зеленский хочет аплодисментов, но никто не хлопает продолжению Голобородько 105
Рада одобрила выход из еще двух соглашений СНГ 55
Переговоры Байдена и Путина продляться 4-5 часов 12
Вирастюк рассказал, чем займется при депутатстве 13
«ЕС» объявила бойкот «1+1» 82
Зеленский о НАТО: Нас нужно приглашать, мы не должны просить 87
Так называемыми пленками Бигуса ОП всеми силами пытается создать очередной скандал вокруг лидера оппозиции Виктора Медведчука 159
Зеленский о приватизации: Нужно максимально избавиться от всего 12
Власть исповедует риторику времен президентства Порошенко, когда неудачи списывали на конфликт на Донбассе, а оппозицию пытались убрать с политического поля, - Якубин 26
Кабмин обжалует в суде предписание НАПК по Витренко 34
Зеленский пока не видит смысла распускать Раду 13
Шарий: В пленки Зеленского может поверить только бабушка с рынка 60
Вирастюк под крики «Ганьба» принес присягу нардепа 139

Борьба с олигархами является ключевым элементом на пути Украины к вступлению в НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе конференции на тему «Противодействие влиянию олигархов» в рамках Всеукраинского Форума «Украина 30. Экономика без олигархов», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он отметил, что благодаря усилиям президента Владимира Зеленского был запущен процесс деолигархизации нашей страны.

По словам секретаря СНБО, после приобретения Украиной независимости олигархические группы, которые сформировались в государстве, все больше влияли на экономику, использовали все мощные инструменты для расширения своего влияния на политикум, и сейчас «эти вещи не дают возможности нашей стране развиваться».

Данилов отметил, что деолигархизация является ключевым элементом на пути к евроатлантической интеграции Украины. «Когда мы читаем Конституцию - у нас есть стремление стать полноправным членом НАТО, - подчеркнул он. - Но если будет оставаться олигархическая экономика и коррупционная составляющая, как ее неотъемлемая часть, мы никогда не войдем в НАТО».

В этом контексте, отметил Данилов, борьба с олигархами - это «фундаментальная вещь», ведь «вступление в НАТО - это один из важных залогов нашей независимости».

Принятие внесенного главой государства закона о деолигархизации, по мнению секретаря СНБО, ускорит движение Украины в Европу и членства в НАТО.

Данилов также отметил, что Зеленский «первым решился сделать это публично», чтобы «вся страна знала имена людей, которые имеют статус олигархов».

Теперь, по мнению Секретаря СНБО, качество процесса деолигархизации будет зависеть от народных депутатов. «У меня большое желание, чтобы депутаты ответственно отнеслись к этому закону. За депутатским корпусом - следующий шаг на пути борьбы с этой болезнью», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
11
Теги