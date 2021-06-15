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МВД России исключило бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос.

В октябре 2020 года Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Основанием для этого стало уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация о Тихановской отсутствует.

«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска», - сказали в пресс-центре ведомства.

В октябре 2020 Тихановскую объявили в розыск на территории России.
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