Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде в Вильнюсе.

«Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно - это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос», - сказала Тихановская.

По ее словам, она готова повторить свою позицию в Киеве и ждет приглашения на визит от украинского правительства.

«Мы хотим убедить официальную Украину... Не то чтобы убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы заставить его начать общение с белорусами, необходимо максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень много», - сказала Тихановская.

Она также рассказала, какой поддержки ожидает от правительства Украины.

«Со стороны официальной Украины нам хотелось бы более решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим», - отметила Тихановская.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Режим применяет против демонстрантов жесткие репрессии и массово арестовывает их.

Легитимность режима Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.