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Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала 29 мая провести во всем мире глобальный день солидарности с белорусами, пишет Радио Свобода.

В субботу в Беларуси отмечается первая годовщина начала ненасильственных акций протеста. Именно 29 мая исполняется год от ареста за «участие в несанкционированном митинге» мужа Тихановской, видеоблогера Сергея Тихановского.

С тех пор Тихановский, намеревавшийся стать кандидатом на президентских выборах в августе, находится за решеткой. В марте ему вручили окончательное обвинение, ему грозит заключение на срок до 15 лет.

«Мой муж, Сергей Тихановский, был арестован режимом ровно год назад. Решительный, смелый, с желанием изменить будущее своей страны - как миллионы белорусов. Мы с нашими детьми каждый день скучаем по Сергею. Но мы верим, можем, победим», - заявила оппозиционерка.

В Нидерландах акция прошла при участии самой Тихановской.
ForUm

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