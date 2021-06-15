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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия Верховной Радой закона про деолигархизацию, распускать парламент не имеет смысла.

«Я считаю, что сегодня Украине нужна стабильность, потому и законы есть такие – деолигархические или закон про референдум, когда можно спокойно решать вопросы. Потому есть и закон о снятии неприкосновенности и закон про импичмент. Все должно регулироваться на законодательном уровне… Я считаю, что распускать сегодня Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности», - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов», передает Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, он «уверен в партии «Слуга народа», которая должна поддержать законопроект».

«Есть еще и несколько демократических партий, как они себя называют. Я думаю, что они тоже должны поддержать эту инициативу, несмотря на то, что это была моя инициатива, а не их. Хотя пусть в будущем и скажут, что это была совместная инициатива. Сейчас главное - пройти этот процесс. Это цивилизованный выход из-под влияния олигархов – для государства, бизнеса, отдельных чиновников и для олигархов», - добавил он.

В то же время, как отметил Зеленский, «в случае, если так случится, что парламентарии захотят превратиться из законодателей в бизнесменов, то президент будет ожидать поддержки в обществе».

«Тогда у меня будет «план Б», - подытожил он.

Как сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.
ForUm

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