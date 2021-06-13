За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 857 человек, зафиксировано 33 летальных исхода, 1652 пациента выздоровели. За сутки проведено 31 257 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 13 июня.
Днем ранее COVID-19 диагностировали у 1274 человек. Количество тех, кто выздоровел в сутки, значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более 1,5 месяца.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых в сутки в регионах:
м. Киев - 114/4 188
Винницкая область - 17/765
Волынская область - 14/380
Днепропетровская область - 101/2 115
Донецкая область - 19/1 110
Житомирская область - 34/503
Закарпатская область - 3/321
Запорожская область - 47/188
Ивано-Франковская область - 12/14
Киевская область - 70/2 748
Кировоградская область - 13/1 178
Луганская область - 11/190
Львовская область - 47/2 678
Николаевская область - 44/326
Одесская область - 34/1 070
Полтавская область - 19/2 380
Ровенская область - 29/285
Сумская область - 31/510
Тернопольская область - 17/879
Харьковская область - 52/2 361
Херсонская область - 32/832
Хмельницкая область - 32/1 197
Черкасская область - 19/522
Черновицкая область - 21/476
Черниговская область - 25/896
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 223 558 человек, из них 2 127 337 выздоровели, летальных случаев - 51 679.
Напомним, в Украине уже 230 тысяч человек полностью вакцинировали.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время