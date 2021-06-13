За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 857 человек, зафиксировано 33 летальных исхода, 1652 пациента выздоровели. За сутки проведено 31 257 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 13 июня.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 1274 человек. Количество тех, кто выздоровел в сутки, значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более 1,5 месяца.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых в сутки в регионах:

м. Киев - 114/4 188

Винницкая область - 17/765

Волынская область - 14/380

Днепропетровская область - 101/2 115

Донецкая область - 19/1 110

Житомирская область - 34/503

Закарпатская область - 3/321

Запорожская область - 47/188

Ивано-Франковская область - 12/14

Киевская область - 70/2 748

Кировоградская область - 13/1 178

Луганская область - 11/190

Львовская область - 47/2 678

Николаевская область - 44/326

Одесская область - 34/1 070

Полтавская область - 19/2 380

Ровенская область - 29/285

Сумская область - 31/510

Тернопольская область - 17/879

Харьковская область - 52/2 361

Херсонская область - 32/832

Хмельницкая область - 32/1 197

Черкасская область - 19/522

Черновицкая область - 21/476

Черниговская область - 25/896

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 223 558 человек, из них 2 127 337 выздоровели, летальных случаев - 51 679.

Напомним, в Украине уже 230 тысяч человек полностью вакцинировали.