Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 230 тысяч человек. При этом в целом сделали уже около 1,66 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 62, большинство из них - первой дозой. Об этом сообщает Минздрав Украины.

«62 062 человека привито против COVID-19 за сутки 11 июня 2021 года. Одну дозу получили 35 680 человек полностью иммунизированы — 26382 человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали:

— 549 мобильных бригад,

— 701 пункт прививки.

По состоянию на 12 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

«С начала прививочной кампании привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу — 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 230 420 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 661 410 прививок», — резюмировали в Минздраве.

Напомним, сегодня начали работу более 30 центров вакцинации.