За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 274 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 4 905 пациентов выздоровели. В общем сделали 54 821 тест.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 12 июня.
Днем ранее COVID-19 диагностировали у 1 603 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки, значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более 1,5 месяца.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 215 случаев;
Винницкая область — 20 случаев;
Волынская область — 39 случаев;
Днепропетровская область — 52 случая;
Донецкая область — 84 случая;
Житомирская область — 26 случаев;
Закарпатская область — 29 случаев;
Запорожская область — 46 случаев;
Ивано-Франковская область — 16 случаев;
Киевская область — 102 случая;
Кировоградская область — 14 случаев;
Луганская область — 7 случаев;
Львовская область — 84 случая;
Николаевская область — 45 случаев;
Одесская область — 50 случаев;
Полтавская область — 30 случаев;
Ровенская область — 41 случай;
Сумская область — 36 случаев;
Тернопольская область — 24 случая;
Харьковская область — 104 случая;
Херсонская область — 42 случая;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черкасская область — 53 случая;
Черновицкая область — 27 случаев;
Черниговская область — 54 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 222 701 человек, из них 2 125 685 выздоровели, летальных случаев — 51 646.
Напомним, в МВД объяснили, зачем им дополнительные деньги из COVID-фонда.
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