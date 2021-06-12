За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 274 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 4 905 пациентов выздоровели. В общем сделали 54 821 тест.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 12 июня.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 1 603 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки, значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более 1,5 месяца.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 215 случаев;

Винницкая область — 20 случаев;

Волынская область — 39 случаев;

Днепропетровская область — 52 случая;

Донецкая область — 84 случая;

Житомирская область — 26 случаев;

Закарпатская область — 29 случаев;

Запорожская область — 46 случаев;

Ивано-Франковская область — 16 случаев;

Киевская область — 102 случая;

Кировоградская область — 14 случаев;

Луганская область — 7 случаев;

Львовская область — 84 случая;

Николаевская область — 45 случаев;

Одесская область — 50 случаев;

Полтавская область — 30 случаев;

Ровенская область — 41 случай;

Сумская область — 36 случаев;

Тернопольская область — 24 случая;

Харьковская область — 104 случая;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черкасская область — 53 случая;

Черновицкая область — 27 случаев;

Черниговская область — 54 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 2 222 701 человек, из них 2 125 685 выздоровели, летальных случаев — 51 646.

Напомним, в МВД объяснили, зачем им дополнительные деньги из COVID-фонда.