Средства, выделенные Министерству внутренних дел из госбюджета, будут использованы для осуществления доплат полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые рискуют здоровьем, больше контактируя с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина, заявили в пресс-службе ведомства.

Также выплаты будут осуществлены медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

«Это первое решение в 2021 году. В дальнейшем правительство будет принимать аналогичные решения для поддержки сотрудников системы МВД Украины, - заявили в пресс-службе. - Ежедневно ее подразделения находятся на передовой борьбы с короновирусом. Так, за весь период эпидемии в системе МВД заболело более 52 тыс., а умерло от последствий болезни 246 человек. Только за прошлую неделю количество заболевших возросло на 78 человек».

В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 для нужд всех центральных органов исполнительной власти системы МВД Украины было выделено 4 млрд 708,5 млн гривен. С целью проверки правомерности, эффективности и полноты использования этих средств была проведена проверка Государственной аудиторской службы Украины. Она в целом подтвердила законность использования государственных финансов.

Установленные аудиторами отдельные незначимо финансовые нарушения на 26,5 млн, что составляет лишь 0,6% общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке. Отдельные выводы были признаны противоправными и отменены требования региональных отделов Госаудитслужбы в учреждения системы МВД Украины.

Подразделения Министерства внутренних дел продолжают эффективно выполнять задачи, связанные с эпидемиологическими мероприятиями в стране, ежедневно контактируют и обеспечивают жизнедеятельность населения во время карантина.

Напомним, 9 июня Кабинет Министров выделил Министерству внутренних дел Украины 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями».