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Кабинет министров Украины выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

Соответствующее постановление № 588 от 9 июня опубликовано на правительственном портале.

Так, аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн для осуществления доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Государственной пограничной службе – 30,8 млн грн – «для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения» на период действия карантина, установленного Кабмином, а также – медработникам.

Нацгвардии направят 16,6 млн грн – на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

ГосЧС – 1,7 млн грн – для осуществления доплаты лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, обеспечивающих жизнедеятельность населения на период действия карантина.

А также - медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Для Национальной полиции предусмотрено 679 261,3 тыс. гривен (расходы потребления, из них оплата труда - 572 520,2 тыс. гривен) для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.
ForUm

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