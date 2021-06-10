Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов подали заявления об увольнении с должности, которые сегодня рассмотрит Высший совет правосудия.

Соответствующая информация содержится в повестке дня ВСП, обнародованной на официальном сайте Совета.

Как сообщает телеграмм-канал Фундации DEJURE, указанные судьи входили в состав коллегии судей апелляционного суда, рассматривавшей дело активиста Сергея Стерненко, по которому ему присудили условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.

Сам Стерненко считает, что отставка данных судей может быть спровоцирована давлением на них со стороны центральных органов власти.

«Думаю, эти отставки связаны с бешеным давлением на них. Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол поменьше (год условно за 1 патрон) решили уйти», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. После оглашения приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

5 марта Стерненко подал апелляцию.

31 мая Одесский апелляционный суд признал Сергея Стерненко виновным по двум статьям из инкриминируемых ему трех и приговорил к 3 годам лишения свободы с заменой на год условно.