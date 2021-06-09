Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить исковые требования брата главы Офиса президента Дениса Ермака к народному депутату Гео Лерос по делу об оскорблении чести и достоинства. Об этом сообщило адвокатское объединение «Миллер», которое представляло интересы Лероса.

«В исковых требованиях Денис просил признать недостоверной и опровергнуть информацию о том, что он якобы осуществляет «торговлю» должностями в госорганах при содействии своего брата, внедряет «свою программу» в силовые ведомства и «зарабатывает на государстве», - говорится в сообщении.

Ермак требовал от Лероса публично опровергнуть свои слова и выплатить компенсацию в 1 гривню.

Суд расценил высказывания нардепа как оценочные суждения. По закону, такие суждения не подлежат опровержению. Кроме того, суд указал на то, что приведенная в материалах дела ссылка на сообщение Лероса в Facebook ведет на недоступную для просмотра страницу.

«К тому же, с предоставленных скриншотов не усматривается нарушения личных неимущественных прав истца (лично), в публикации не указано о каких-любо конкретных действий истца, а лишь указано об определенной причастности истца к действиям его брата. Истцом не представлено доказательств, что именно Лицо_2 является надлежащим ответчиком, доказательства того, что указанная страница принадлежит Лицо_2», - говорится в решении суда.

Как сообщал ForUm 29 марта 2020 народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.