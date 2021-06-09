Следователи полиции сообщили о подозрении директору одного из предприятий в Николаевской области в предоставлении неправомерной выгоды руководителю Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем.

Ему может грозить до четырех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба облглавка.

Напомним, ранее руководителю НААН было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности, в том, что он получил неправомерную выгоду в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за содействие в назначении на должность директора одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины, за непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности. Также его подозревают во включении заранее определенного лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН Украины.

Вчера, 8 июня, следователи Нацполиции сообщили о подозрении директору одного из обществ Николаевской области в предоставлении неправомерной выгоды руководителю НААН Украины в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем - за совершение указанных действий в пользу его отца.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании директору общества пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, следователи Нацполиции сообщили о подозрении в получении взятки родственникам руководителя НААН, которая была его сообщницей.