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Постановлением следственного судьи руководителя Национальной академии аграрных наук, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, повторно отстранили от занимаемой должности сроком до 8 июля этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Напомним, 28 апреля 2021 Киевский апелляционный суд по ходатайству следственного управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и процессуального руководства Офиса генерального прокурора принял решение об отстранении от должности руководителя Национальной академии аграрных наук.

Чиновник содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины.

Взамен новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил «благодарность» - элитный внедорожник.

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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