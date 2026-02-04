СБУ та НАБУ викрили народного депутата України на оборудках із землею НААН

Правоохоронці викрили чинного народного депутата України на організації масштабної схеми привласнення майна Національної академії аграрних наук (НААН). Спільно з групою спільників фігурант організував нелегальний збут понад 2,5 тисячі тонн зернових, що завдало державі збитків на суму понад 30 млн гривень, повідомляє СБУ.

Відповідно до інформації джерел ЗМІ, фігурантом розслідування є народний депутат Анатолій Гунько.

За даними слідства, протягом 2021-2023 років політик використовував підконтрольні сільськогосподарські угіддя для вирощування зерна та його подальшої реалізації через мережу афілійованих фірм. До цієї діяльності він залучив депутата Київської обласної ради, керівництво державних підприємств Академії аграрних наук та власну довірену особу. Для приховування оборудки учасники вносили неправдиві дані до товаросупровідних документів, занижуючи реальні обсяги врожаю.

"Наразі встановлено, що нардеп також організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 млн грн", – зазначили у відомстві.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі. На підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Це вже не перший випадок документування діяльності цього посадовця.

"У серпні 2023 року Служба безпеки та НАБУ викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США", — нагадали в СБУ. Тоді за вказану суму він обіцяв посприяти комерсанту в отриманні у користування земель Академії аграрних наук.