У столиці за $500 тисяч продавали посади на держпідприємстві

Двом чоловікам у Києві загрожує до п'яти років ув'язнення за вимагання $500 тис. за нібито продаж керівної посади в одному з державних підприємств Національної академії аграрних наук України.

"Фігуранти пообіцяли киянину, що можуть вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук України, аби призначити його на посаду виконувача обов’язків директора державного підприємства", - повідомила поліція Києва.



Слідчі затримали двох мешканців столиці на місці скоєння злочину під час передачі грошей. Фігурантам було оголошено про підозру та вони перебували під вартою.

Наразі слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Обвинуваченим загрожує до 5 років ув’язнення.

Фото: поліція Києва.